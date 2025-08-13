Открит индивидуален турнир по тенис на маса за ветерани "Купа Варна"

За втора поредна година в този формат ще се проведе открития индивидуален турнир по тенис на маса за ветерани „Купа Варна“, организиран от СКТМ „Варна – 2015“ с подкрепата на Дирекция „Спорт“ към Община Варна.

Надпреварата ще стартира на 16.08 /събота/ от 10.00 ч., в зала „Колизеоне“ МОЛ Двете кули, като в нея ще вземат участие 72 състезатели, разделени в 5 възрастови групи: 30-39 г, 40-49 г, 50-59 г, 60-69 г и 70+.

Според регламента на турнира ще има 4 групи по 4 човека, от които първите двама играят ¼ финал на Финал „А“, а класиралите се на трето и четвърто място ¼ финал на Финал „Б“ на елиминация. В най-горната възрастова група 70+ ще има 2 потока по 4 състезатели, които след изиграването на групите ще се срещнат на кръст в ½ финали.

Награждаването на победителите в отделните категории е на 17.08 /неделя/, от 13.30 ч., където освен купи, медали и грамоти, призьорите ще си разпределят и общия награден фонд от 4000 лв.

