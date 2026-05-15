Открита е процедура за нови съдебни заседатели при Окръжен съд – Варна

снимка: Окръжен съд Варна

Местният парламент във Варна откри процедура за избор на съдебни заседатели при Окръжен съд – Варна. Кандидатите могат да подават документи за участие до 30 юни 2026 г.

Всички желаещи да участват в процедурата е необходимо да подадат в деловодството на Община Варна заявление по образец, което е публикувано на сайта на ОбС-Варна, и набор от документи, определени в чл. 68, ал. 3 от Закона за съдебната власт. Сред тях са: подробна автобиография, подписана от кандидата; мотивационно писмо; писмено съгласие; нотариално заверено копие от диплома за завършено образование, посочват от пресслужбата на ОбС Варна.

Кандидатите трябва да представят и декларации, с които заявяват, че: не са съдебни заседатели в друг съд; не са общински съветници от съдебния район; не участват в ръководството на политически партии, коалиции или организации с политически цели; не работят в съдебната система, прокуратурата, следствието, Министерството на вътрешните работи или други органи от системата за национална сигурност в съдебния район, за който кандидатстват.

Сред изискуемите документи е медицинско удостоверение, че кандидатът не страда от психическо заболяване, както и данни за контакт на двама души, към които Общинският съвет да се обръща за препоръки. По закон се изисква още документ за извършена проверка за принадлежност към Държавна сигурност и разузнавателните служби, ако кандидатите са родени преди 16 юли 1973 г.

Желаещите да станат съдебни заседатели трябва да бъдат пълнолетни дееспособни български граждани, на възраст между 21 и 68 години, с настоящ адрес в община, която попада в съдебния район на съда. Изисква се кандидатът да има завършено най-малко средно образование, както и да не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от евентуална реабилитация. Друго условие е да не страда от психически заболявания.

Има и ограничение за мандатност. Един кандидат не може да бъде избиран за съдебен заседател повече от два последователни мандата към един и същ съд, за да може да се осигури ротация и обновяване на състава.

Тричленна комисия, определена от Общински съвет – Варна, трябва да изготви списък от 45 кандидати, които да предложи за избиране за съдебни заседатели към Окръжния съд.

Цялата информация, свързана с процедурата за избор на съдебни заседатели, е публикувана на сайта на Общински съвет – Варна, секция „Съобщения“: https://varnacouncil.bg/ otkrivane-na-procedura-za- opredeljane-na-sadebni- zasedateli-pri-okrazhen-sad- varna/

