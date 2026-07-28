Откритите мъртви малки делфини край Приморско са се оплели в рибарски мрежи

Стопкадър бТВ

Потресаващи кадри от морското дъно край Приморско показват телата на най-малко 11 малки делфина. Видеото, публикувано от гмуркачи в социалните мрежи, предизвика реакция на институциите и постави въпроса каква е причината за масовата смърт на защитените морски бозайници.

По думите на автора на клипа, седмица преди заснемането в района е имало множество рибарски мрежи, а студената вода е запазила телата на животните на дъното. Според него най-вероятната причина е, че делфините са се оплели в мрежите и са се удавили, пише бТВ.

От Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА) съобщиха, че извършват ежедневни проверки по цялото Черноморие съвместно с други институции, но до момента не са установени нерегламентирано поставени рибарски мрежи в района. От агенцията подчертават, че причината за смъртта не може да бъде потвърдена, докато не бъдат извършени необходимите експертизи. Не се изключва и възможността част от телата да са били донесени от морските течения.

Експертите напомнят, че при доказан незаконен улов или транспортиране на китоподобни законът предвижда глоби от 2 до 3 хиляди лева за физически лица и от 4 до 6 хиляди лева за юридически лица.

От Регионалната инспекция по околната среда и водите в Бургас съобщиха, че от началото на годината са регистрирани 97 сигнала за изхвърлени тела на китоподобни по Южното Черноморие – значително повече в сравнение със същия период на миналата година.

Според експертите причините за смъртта на делфините могат да бъдат различни – заболявания, паразити, старост или отделяне на малките от стадото. В конкретния случай обаче естествената смърт изглежда малко вероятна.

„Умирането на толкова много животни на едно място за нас предполага смърт в резултат на заплитане и удавяне в рибарски мрежи. Това обаче засега е само предположение“, обясниха от екоинспекцията.

Установяването на точната причина е затруднено, защото повечето открити делфини са в напреднал стадий на разлагане. След повече от 24 часа във водата започват процеси, които правят аутопсията и категоричното определяне на причината за смъртта практически невъзможни.

От ИАРА посочват, че вече провеждат информационна кампания сред рибарите за правилно освобождаване на случайно попаднали в мрежите делфини. Агенцията препоръчва използването на т.нар. пингери – устройства, които излъчват звукови сигнали и държат китоподобните на безопасно разстояние от рибарските съоръжения.

Според експертите върху поведението на делфините влияние оказва и войната в Украйна. Подводните взривове и силният шум в Черно море могат да нарушат ориентацията на животните, да ги разпръснат и да увеличат риска от попадане в рибарски мрежи. Въпреки това специалистите подчертават, че към момента няма доказателства именно това да е причината за случая край Приморско.

Редактор "Екип на Петел",

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