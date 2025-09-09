Откриват 80-ата сесия на Общото събрание на ООН

Снимка: Пиксабей

Осемдесетата редовна сесия на Общото събрание на ООН ще бъде открита днес на фона на предизвикателствата в международните отношения, предаде Дойче веле.

Общото събрание е основният орган за дебати на световната организация и на глобалната дипломация.

В тазгодишната сесия ще се включат делегациите на всички 193 страни членки на ООН, които се ползват с еднакви права при гласуване, в съответствие с принципа "една държава - един глас", предава БТА.

За разлика от правилата в други органи на ООН, като например в Съвета за сигурност, в Общото събрание всички страни имат еднакви права при гласуването на резолюции.

Общото събрание е същевременно единственият форум, в който са представени всички страни членки.

Пресслужбата на Министерския съвет на Република България съобщи, че българската делегация за участие в 80-ата редовна сесия на Общото събрание на ООН ще бъде ръководена от министър-председателя Росен Желязков.

В делегацията влизат още министърът на външните работи Георг Георгиев, министърът на здравеопазването Силви Кирилов, министърът на енергетиката Жечо Станков, министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!