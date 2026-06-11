Откриват Мондиал 2026! Гледайте на живо

Стопкадър БНТ 3

Започна церемонията по откриването на Световното първенство по футбол в САЩ, Мексико и Канада. Тя се провежда на легендарния стадион “Ацтека”, който се превръща в единствения в света, който е посрещал на три пъти откриването на най-големия футболен форум в света.

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Шоуто, което съчетава културно многообразие на трите страни домакини, ще даде старт на този празник на играта.

Това ще бъде най-дългото Световно първенство в историята и за първи път ще събере цели 48 отбора, пише Спортал.бг. Магията на световния футбол отново е тук, обещавайки повече от месец на незабравими битки и драма. Финалът на турнира, на който ще бъде определен новият световен шампион, ще бъде на 19-и юли в Ню Йорк.

Редактор "Екип на Петел",

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