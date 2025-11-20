Откриват барелеф на Васил Левски в Италия

снимка Национален музей Васил Левски

Днес на площад „Сан Паоло“ в италианския град Монца се открива барелеф на българския национален герой Васил Левски. Той е дарен на града от Община Карлово по предложение на Генералното консулство на Република България в Милано. Това съобщава сайтът на Община Монца.

На церемонията присъстват кметът на Монца Паоло Пилото, генералният консул на Италия в Милано Ана Паскалева, кметът на Карлово Емил Кабаиванов, директорката на дирекция „Двустранно европейско сътрудничество“ към Министерството на външните работи на България Стела Димитрова и представител на българската църква в Милано.

Откриването на барелефа ще изтъкне връзките на сътрудничество и приятелство между Монца и Карлово, се казва в съобщението. В него се припомня, че миналата година Италия и България отбелязаха и 145 години от дипломатически отношения.

“Тази творба на изкуството обогатява нашия град от артистична гледна точка и от гледна точка на диалога между две населени места. Тя предоставя на гражданите пространство за размисъл върху историята и върху принципите, които са в основата на европейската идентичност и на сътрудничеството между народите и страните“, заяви кметът на Монца. „Този барелеф ще представлява от днес знак за приятелство и международно сътрудничество, вписани в сърцата на нашите градове“, допълни той.

В съобщениетосе припомня и кой е Васил Левски. Той е обрисуван като „бащата на българската революция и символ на националната еманципация, известен като Апостола на свободата, посветил живота си на изграждането на едно движение, вдъхновяващо се от ценностите на независимостта, равенството и самоопределянето“.

Припомня се и че Левски е „визионер за една свободна и демократична България, без разлика за етническа принадлежност или религия, защитавайки една визия, която и днес представлява един от крайъгълните камъни на българската идентичност“.

В съобщението се припомня и че Левски е арестуван от османските власти и осъден на смърт, а неговата жертва се е превърнала в основата на колективната памет на нацията. „Именно заради неговата история, барелефът на площад „Сан Паоло“ в Монца представлява символ на свободата, историческата памет и диалога между културите“, се заключава в текста, предаде БТА.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!