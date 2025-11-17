Откриват музеят "Лукас" за 1,5 милиарда долара в Лос Анджелис

Кадър Ютуб

След повече от десетилетие планиране, Музеят на разказвателното изкуство „Лукас“, съоснован от режисьора на „Междузвездни войни“ Джордж Лукас и съпругата му Мелъди Хобсън, ще отвори официално врати на 22 септември 2026 г. в Експошън Парк, Лос Анджелис, пише Морето



Музеят е посветен на „разказвателното изкуство“ – широк жанр, обхващащ илюстрирано разказване на истории чрез картини, комикси, фотография, илюстрации на детски книги и киноартефакти. Постоянната колекция включва над 40 000 произведения, сред които имена като Норман Рокуел, Фрида Кало, Джак Кърби, Алисън Бехдел, Гордън Паркс и Доротея Ланге. Музеят ще съхранява и архивите на Джордж Лукас, включително модели, реквизит, концептуално изкуство и костюми от филмовата му кариера.





Проектиран от Ма Янсонг (MAD Architects) със Stantec като изпълнителен архитект, музеят е пететажна скулптурна сграда с площ около 300 000 кв. фута. Външната ѝ част е покрита с над 1500 извити панели от полимер, подсилен с фибростъкло, всеки дигитално моделиран и ръчно завършен, които създават биоморфната, вълнообразна повърхност. Окулус на покрива подчертава скулптурната връзка с небето, а формата на сградата символизира плаващ балдахин – метафора за подслон, въображение и събиране.



Околният пейзаж, проектиран от Studio-MLA под ръководството на Миа Лерер, превръща музея в пищен парк с алеи, над 200 нови дървета, устойчиви на суша растения, висяща градина, амфитеатър, пешеходен мост и водопад. Проектът включва събиране на дъждовна вода за напояване и слънчеви панели за намаляване на енергийния отпечатък.



Вътре в музея се разполагат около 100 000 кв. фута галерийно пространство, включително 35 тематични галерии, две кина, библиотека, 10 студия за обучение и ангажиране, обществени пространства, кафене, ресторант и музеен магазин. Галериите са организирани около универсални аспекти на живота – любов, игра, общност и растеж – вместо строго хронологично или тематично.



Вижте как изглежда отвън:







Разположен в Експошън парк, музеят ще се присъедини към Природонаучния музей и Калифорнийския научен център, укрепвайки културния коридор на Лос Анджелис. Джордж Лукас нарича институцията „музей на народното изкуство“, подчертавайки достъпността и човечността на разказвателното изкуство. Мелъди Хобсън добавя, че целта е посетителите „да видят себе си и своята човечност отразени“.



Музеят обещава да се превърне в нова културна дестинация за Лос Анджелис, обединявайки кино, изобразително изкуство, литература и образователни инициативи в едно уникално пространство за всички възрасти.