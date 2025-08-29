Откриват нов разливочен пункт на детска кухня във Варна

Снимка: Община Варна

Общинското предприятие „Комплекс за детско хранене“ разширява мрежата си от разливочни пунктове с нов обект в местност „Ален мак“. Така родителите от района ще получат по-лесен достъп до здравословна и балансирана храна за своите деца, съобщават от общината. Пунктът е с адрес: „Професор Петър Ников“ №5 и ще започне да функционира от 15 септември, понеделник, съобщи инж. Ивелина Георгиева - директор на ОП „КДХ“.

Пунктът вече е готов, извършват се дейности по почистването му. От 1 септември родителите ще могат да закупуват ваучери за храна от електронната система на кухнята или на адрес: гр. Варна, ул. „Яне Сандански“ №1.

Комплексът за детско хранене приготвя храна за деца от 10-месечна до 3-годишна възраст, отговаряща на всички изисквания за рационално и диетично хранене в кърмаческа и ранна детска възраст. Приготвянето ѝ се извършва в кухненските блокове на три кухни-майки с 23 обекта за раздаване на храна, към които вече се добавя и новият пункт в СО „Ален мак“.

Варна е единственият град в България, където услугата „Детска Кухня“ се предлага и през почивните дни. През първото шестмесичие на тази година среднодневно през работните дни от услугата „Детска кухня“ се възползват около 2300 деца, а през почивните дни – близо 1800 деца. Приготвя се и специализирана храна за деца със специфични нужди по четири предварително утвърдени диетични менюта, които се осигуряват за общо около 80 малчугани.

За децата, посещаващи детски заведения, храната се приготвя в 12 кухненски блока към тях. В детските ясли ежедневно се осигурява храна за около 1000 деца, а в яслените групи на детските градини – за още 380.

Служители на предприятието са на разположение за въпроси, сигнали и съдействие в рамките на работното време.

Повече информация може да бъде намерена на сайта на Общинското предприятие „Комплекс за детско хранене“.

