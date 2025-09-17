Откриват юбилейните Черноморски игри във Варна

Снимка: Фейсбук, Черно море Тича

Юбилейните десети Черноморски игри във Варна ще бъдат официално открити утре (четвъртък) от 17:15 часа в зала „Христо Борисов“.

Сред поканените да присъстват на церемонията са Илия Коев, зам.-кмет на Варна, Айрие Ибрямова, зам.-областен управител, олимпийския шампион Ивайло Маринов, шефа на диспансера д-р Христо Кьосев и директора на Спортно училище „Георги Бенковски“ Евелина Янчева.

В 17:30 часа в залата започва баскетболния турнир, в който ще участват Черно море Тича, Спартак Плевен, Шумен и Академик Пловдив.

Програмите за другите надпревари:

4 октомври: Спортна гимнастика, в Спортен комплекс „Варна“ и зала „Простор, Лекоатлетически крос, Морска градина, 11 октомври: Художествена гимнастика, зала „Владис+лав“, 11 и 12 октомври: Тенис, Тенис кортове „Черно море“

