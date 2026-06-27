Откриват юбилейното издание на „Варненско лято“

Кадър БНТ 2

Международният музикален фестивал (ММФ) „Варненско лято“ се открива тази вечер в 20:00 часа във Фестивалния и конгресен център във Варна.

Юбилейното издание, посветено на 100-годишнината от създаването на Летните музикални тържества във Варна, ще започне с концерт, който за първи път в историята на форума ще бъде дирижиран от дама - Деляна Лазарова, с участието на Варненския симфоничен оркестър, хорът на Варненската опера, Смесеният хор на Българското национално радио и Детският хор „Добри Христов“.

Солисти ще бъдат Дмитрий Ситковецки (цигулка), Андрей Йоница (виолончело) и Бари Дъглас (пиано), които ще изпълнят Тройния концерт за цигулка, виолончело и пиано в до мажор от Лудвиг ван Бетовен, съобщи БТА.

Програмата на вечерта започва с емблематичната рапсодия „Вардар“ от Панчо Владигеров, която е музикален символ на фестивала. Ще прозвучи и световната премиера на кантата-поема „1876“ от проф. Милко Коларов, написана специално за юбилейното издание и посветена на 150-годишнината от Априлската епопея. В изпълнението ще участват Смесеният хор на БНР, Хорът на Държавна опера – Варна, Детският хор „Добри Христов“, сопраното Илина Михайлова и актьорът Мариус Донкин.

Откриващият концерт поставя началото на една от най-мащабните програми в историята на фестивала, съобщават от Общината. „Варненско лято“ ще представи над 30 събития с участието на повече от хиляда музиканти от България, Европа и света, сред които Симфоничният оркестър на BBC Лондон, Симфоничният радиооркестър Берлин, Младежкият оркестър на Европейския съюз и редица световноизвестни солисти и камерни ансамбли.

Юбилейното издание на най-стария музикален фестивал в България се провежда под почетния патронаж на президента на Република България Илияна Йотова.

Редактор "Екип на Петел",

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