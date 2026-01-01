Отлага се поскъпването на водата на много места у нас

снимка: Булфото

От днес влиза в сила решението на КЕВР за новите цени на водата. В последните дни на миналата година обаче от МРРБ обявиха, че държавните ВиК дружества засега няма да вдигат цените.

Всъщност в почти 90 процента от общините в страната поскъпването се отлага. Сред тях е и Кърджали, където процентът на поскъпване беше най-висок. В списъка обаче не е София, което означава, че абонатите в столицата ще плащат почти 12% повече от 1 януари. „Софийска вода“ се управлява от концесионер.

В съобщението си регионалното министерство не посочва докога ще останат в сила старите, по-ниски цени в техните дружества. Но там, където е предвидено поевтиняване на водата, новата, по-ниска цена ще влезе в сила - както в Ямбол например.

Новите цени са част от петгодишни планове, изготвени от водните дружества, и чрез тях на практика се залагат и планове за инвестиции и ремонти.

Справка във ВиК холдинга показва, че в 234 общини, в които живеят над 4 милиона и 700 хиляди души, няма да плащат по-скъпа вода от януари.

В държавната структура са големи градове като Пловдив, Варна и Бургас. Тук попада и София област, допълва Нова тв.

Извън холдинга остават 31 общини, за които министерското решение от днес няма да важи. Основно това са водни дружества, които са общинска собственост.

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!