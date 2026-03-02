Отлагат Финалисима и срещата Меси - Ямал заради напрежението в Близкия изток

кадър: brfootball, Х

Все по-разрастващият се военен конфликт в Близкия изток най-вероятно ще наложи отлагането на битката за трофея “Финалисима”. Сблъсъкът между шампиона на Южна Америка - Аржентина, и европейския първенец Испания трябва да се проведе в Катар на 27 март, припомня Трафик Нюз.

Предвид усложнената обстановка и това, че спортът в страната е преустановен за неопределено време заради бомбите от страна на Иран, обаче редица издания твърдят, че така чаканият дуел между легендата Лео Меси и бъдещето в лицето на Ламин Ямал няма да се проведе по план. Информацията им пък идва от Катарската футболна федерация.

“Новите дати за възобновяване на състезанията ще бъдат обявени по-късно”, написаха от пресслужбата на Катарския футболен съюз, но без да споменат и дума за предстоящия финал, в който трябва да се срещнат Аржентина и Испания.

И това на фона, че всичките билети на стадион “Лусиал” в Доха са разпродадени още преди месеци.

ФИФА и КОНМЕБОЛ все още не са обявили официално, че мачът няма да се проведе по план, но най-вероятно това ще се случи съвсем скоро. Трудно за толкова кратък период би се намерила локация къде да се проведе двубоят за “Финалисима”, при все че в края на март са баражите за световното първенство.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!