Отлагат до февруари регистрацията на ИЕПС

До февруари ще бъде отложена регистрацията на индивидуалните електрически превозни средства (ИЕПС) или както са по-известни електрическите тротинетки.

Към момента според новите законови изисквания, всеки човек, който притежава електрическа тротинетка, трябва да има регистрация за нея и да е сключил застраховка „Гражданска отговорност”. Промените влязоха в сила от 7-и септември, но проверка на Нова телевизия установи, че това на практика е невъзможно, защото никой не регистрира тротинетките.

Въпросът с регистрацията има отлагателен срок, общините трябва да издадат наредбите за регистрация, а от февруари е задължителна регистрацията, обясни Бойко Рановски, експерт в Дъжавна агенция "Безопасност на движението по пътищата". Заради липсата на регистрация обаче няма как да се сключи застраховка "Гражданска отговорност".

Това също е сред новите задължения на водачите.

При полицейска проверка имат право да ни глобят, но не смятаме, че трябва да се прави това нещо, смята Владислав. И по тази алинея на новия закон ще има отсрочка.

Правихме среща на ниво с всички институции, включително застрахователите и комисията за финансов надзор. В момента няма такъв продукт на пазара. Така че докато се разработи и се регламентира такъв продукт тези водачи няма да бъдат санкционирани за гражданска отговорност, обясни още Бойко Рановски.

На свой ред от Националното сдружение на общините обясниха, че кметовете вече са започнали да работят по въпроса с изготвянето на система за регистриране, но е необходимо обща наредба, за да може процесът в цялата страна да е еднакъв.

