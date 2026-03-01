Отлагат двойното поскъпване на тол таксите за камиони и автобуси

Снимка: Булфото, архив

Увеличението на тол таксите за камиони и автобуси се отлага за неопределено време, реши служебното правителство, за да не се създава напрежение около 3 март.

От днес - 1 март, трябваше да влезе в сила новата тарифа на тол таксите. Автомобилните превозвачи вече алармираха за сериозното поскъпване на преминаването по платените пътища за тежкотоварните автомобили над 3,5 тона. Най-осезаемо поскъпване има при автобусите над 12 тона за автомагистрала, там средното увеличение е от 83 до 167%, предава БГНЕС.

Новата наредба предвиждаше камионите и автобусите в най-ниския клас – тези с най-високи CO₂ емисии – да плащат почти двойно повече спрямо досегашните ставки.

Проблемът според превозвачите е, че повечето автомобили, произведени преди 2025 г., автоматично се класифицират в най-ниския клас при регистрацията, дори да са с екокатегория Евро 6.

Засега решението е отложено за неопределено време.

