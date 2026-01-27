Отлагат ремонта на тунел "Топли дол" по "Хемус", движението днес ще е в двете тръби

снимка: АПИ

От днес, 27 януари, движението през тунел „Топли дол“ на АМ „Хемус“ за всички видове превозни средства ще продължи да е в двете тръби, съобщават от Агенция "Пътна инфраструктура".

Ремонтът в тръбата за София, се предвиждаше да започне от вчера, и бе въведена временна организация за безопасност на движението само в едната тръба. Поради протестите на превозвачи в Сърбия и в Македония и затваряне на граничните пунктове с двете държави вчера обаче се отчита значително нарастване на трафика по АМ „Хемус“.

За да се осигури безопасността на превозните средства по АМ „Хемус“ ремонтните дейности в тунел „Топли дол“ ще продължат на по-късен етап, посочват от пътната агенция.

