Отлагат за 6 август затварянето на участък от пътя между Одринци и Добрич

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Затварянето на участък от път II-27 (разклон Одринци – околовръстен път на Добрич) се измества от 5 на 6 август.

Областното пътно управление в Добрич съобщава, че временната забрана за движение се измества поради непредвидени дейности.

Ограничението ще важи за интервала от 07:00 до 19:00 ч. в участъка от км 62+916 (разклон за с. Одринци) до км 70+700 (кръгово кръстовище с път II-97 в гр. Добрич), предаде Радио Варна.

За периода на ограничението автомобилите, пътуващи по направлението Добрич – Одринци, както и движещите се в обратна посока, трябва да използват следния обходен маршрут:

по път II-71 (Добрич – Силистра) → до разклона за с. Златия → по общински път DOB 3101 (Златия – Самуилово) → до разклона с път II-27 → по път II-27 (Долина - Одринци).

Редактор "Екип на Петел",

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