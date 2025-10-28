Отличеният с много награди късометражен филм "КОВАЧЪТ" отново във Варна

Прожекцията е в четвъртък (30 октомври) в The Brick Port

След дълго обикаляне в цял свят късометражният филм "КОВАЧЪТ" се завръща у нас, закичен с много номинации и награди от международни фестивали. Първата среща на филма с публиката му в София беше невероятно вълнуваща и на двете препълнени прожекции, а през септември беше официалната премиера на лентата и в морската ни столица!

Поради големия интерес е обявена още една прожекция - на 30 октомври (четвъртък) отново в любимото на всички ни място във Варна - The Brick Port на Морска гара.

Вратите ще бъдат отворени в 19 ч., за да може публиката да се настани и да вземе на спокойствие своята напитка, а самата прожекция ще започне в 20 ч. След това ще има представяне на филма и възможност за въпроси, дискусия и наздравици, с които да бъдат отпразнувани успехите на филма!

Цената на билета е 12 лв, като те могат да бъдат закупени от https://articket.eu/event/765.

Режисьор на лентата е актрисата Десислава Чутуркова, за която това е дебют зад кадър. Трудът й бе оценен изключително високо на няколко фестивала по света, от които си тръгна с награди.

"КОВАЧЪТ" е невербален късометражен филм по мотиви на Братя Грим, в който разказът надниква в света на невидимите с човешко око светове. В него един много способен ковач е изкушен от силите на злото да продаде душата си, в замяна на което ще получи безкрайно богатство. Сделката гласи, че дяволът ще дойде при него след три години, с надеждата, че тогава ковачът ще се е пропил напълно и вече няма да има никакви сили да се бори с него. Но уви!

Режисьор: Десислава Чутуркова (дебют)

Оператор: Георги Челебиев

Монтаж: Павлина-Калина Церовска

Звук: Анатоли Б. Асенов

По идея на: Мариан Дулчев

Участват: Павел Кинчев, Мариан Дулчев, Биляна Добрева, Виктория Василева, Димитър Иванов - Мич, Илияз Иляз, Илиян Диков, Йоанна-Микаела Димитрова, Калин Зафиров, Карина Борисова, Мариела Богданова, Мартин Раков.

