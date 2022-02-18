Отличиха доброволци и съдии за участието в ЕП по ветроходство във Варна

снимки: СК Черно море-Бриз

Удостоверение и плакет получиха доброволци и съдии за участието си в европейското първенство по ветроходство Варна 2021. Церемонията се състоя на базата на СК Черно море Бриз.

Президентът на федерацията по ветроходство Росен Марангозов награди доброволците и съдиите и им благодари за добре свършената работа. Доказателство за това е отличната оценка на европейската асоциация на клас ИЛКА.

Доброволците: Рая Косева, Савелий Ивакин, Мартин Методиев, Рафаел Арианто, Йордан Илиев, Александра Недева, Георги Георгиев, Денислав Попов, Борислав Катеринов, Дилян Григоров, Ивелина Матева, Алдин Давидов, Александра Танева

Съдиите: старт: Тодор Иванов (главен съдия), Светлозар Тенев, Кремена Тодорова, Валентин Обрешков, Валентин Николов, Георги Калоянов



знак 1 - Валентина Обрешкова, Николай Александров

знак 2 - Янко Методиев, Герчо Цачев

знак 3 - Иво Танев, Дилян Григоров

финал - Стоян Киров, Николай Давидков, Иван Ковачев, Николай Пантелеев

рейс офис - Любена Начева - Григорова, Таня Симеонова

комендант и брегови мениджър - Стоян Ангелов

медицинско осигуряване - Ангел Дипчиков

МТО - Валентин Иванов, Николай Лодозов, Светозар Съев

Пиар - Виолина Желязкова

Медия - Румен Генов

технически лица, овеховащи - Асен Атанасов, Иван Костадинов

морско осигуряване, водолазна група - Дарина Иванова, Светлозар Събев, Кирил Панов, Камелия Добрева, Мария Панделиева-Яковчева





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