Отличиха най-активните доброволци през годината във Варна

На официална церемония, организирана от дирекция „Превенции“ при Община Варна бяха отличени най-активните доброволци в сферата на превенцията на рисковото поведение. Тържественото събитие се проведе в Юнашки салон и към него се присъединиха заместник-кметът по сигурността и обществения ред и председател на Общинския съвет по наркотични вещества Илия Коев, над 150 доброволци, представители на местната власт, Регионално управление на образованието, Областна дирекция на МВР, Варненска и Великопреславска света митрополия, съдебните институции във Варна, партньори на инициативите по превенция в морската столица, ръководствата на училища и университети.

Доброволец се раждаш, такъв си със сърцето си и ние всички имаме нужда от тези смели млади хора, които даряват от своя най ценен ресурс - времето и душата си, за да помогнат на свои връстници в риск и нужда. С тези думи заместник-кметът Илия Коев се обърна към номинираните младежи, гостите, родителите и учителите в залата. Той изтъкна, че времената, в които живеят днешните млади хора, са сложни и противоречиви, изпълнени с агресия и провокации сред обществото, че все по-често наблюдаваме младежи, които се крият зад маски с користни цели. Именно в такива времена вие- доброволците, сте нашата надежда, че ни очаква по-светло бъдеще и гаранцията, че идните поколения ще растат по-спокойни, по-съпричастни и по-благородни. Продължавайте да сте посланици на доброто и винаги изразявайте свободно волята си с високо вдигната глава, без да се криете зад маски, призова Коев. Той благодари на доброволците и на екипа на дирекция „Превенции“ за неуморните усилия през годината и им пожела здраве и нови успехи в благородната мисия, на която са се посветили.

Най-високото отличие тази година получиха Лилия Маринова от Първа езикова гимназия и Александър Заяков от Професионална техническа гимназия. Наградите бяха присъдени на 30 ученици в знак на признание за изявената и активна доброволческа дейност по превенция на рисковото поведение. Призовете са разделени в 10 категории, като най-високото отличие е „Доброволец на годината на дирекция „Превенции“.

Доброволческата общност в община Варна ежегодно начислява над 300 ученици - доброволци, работещи на училищно и градско ниво по темите „превенция на употребата на наркотични вещества“, „превенция на трафика на хора“, „превенция на рисковото сексуално поведение“ и „превенция на правонарушенията, извършвани от деца“.

По време на ежегодната церемония наградени бяха доброволци в следните категории:

1. Категория „Доброволец на доброволците“ – Дара Велкова – Първа езикова гимназия;

2. Специална награда за изключителен принос в изпълнението на общинската политика по превенция на употребата на психоактивни вещества получи училищният превантивен клуб на Първа езикова гимназия;

3. Специална награда на Общинския съвет по наркотичните вещества – Илеа Димчева – ПГГСД „Николай Хайтов“;

4. Специална награда на Общинската комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните – Мартин Златев и Александър Кръстев – Първа езикова гимназия;

5. Категория „Изключителна активност на училищно ниво“:

- Ива Шопова – Първа езикова гимназия;

- Гергана Терзиева – ГПЧЕ „Йоан Екзарх“;

- Яна Иванова – МГ „Петър Берон“;

- Стефания Комитова – ВТГ „Г. С. Раковски“;

- Милица Маркова – IV ЕГ „Фр. Жолио-Кюри“;

- Цветелин Станев – Професионална техническа гимназия;

- Вяра Хинева и Елена Вранкова – III ПМГ „Акад. М. Попов“.

6. Категория „Изключителна активност на градско ниво“:

- Ина Божилова, Елена Атанасова и Янита Василева – Първа езикова гимназия;

- Снежина Вълканова и Александра Рачева – IV ЕГ „Фр. Жолио-Кюри“;

- Катерина Добрева – Професионална техническа гимназия.

7. Категория „Дебют на годината“– Божидар Желев – III ПМГ „Акад. Методий Попов“;

8. Категория „Тийм лидер“– Калина Въчева – Първа езикова гимназия;

9. Категория „Супер-обучител“:

- Нели Коларова – Първа езикова гимназия;

- Веско Владов и Данимира Маджарова – ПГИТ „Д-р Иван Богоров“;

- Белослава Танева, Габриела Делчева, Катерина Станкова, Виктория Иванова

– ГПЧЕ „Йоан Екзарх“;

- Драгомир Христов – СУ за ХНИ „К. Преславски“.

