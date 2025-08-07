Отличиха победителите в Спартакиадата по морски спортове във Варна

снимка община Варна

Заместник-кметът на Община Варна Илия Коев награди част от победителите в отборното класиране от приключилата днес Спартакиадата по морски спортове на Военноморските сили. Церемонията по връчване на купи и грамоти на най-добрите отбори в дисциплините ветроходство, гребане, хвърляне на хвъргало и теглене на въже се проведе на Морска гара в присъствието на заместник-командира на Военноморските сили флотилен адмирал Ваньо Мусински, заместник-началника по военноморската подготовка във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ кап. I ранг Емил Йорданов, командира на Военноморска база – Варна кап. І ранг Борислав Великов, военни от пордразделенията на Военноморските сили, ветерани.

Спартакиадата по морски спортове е част от програмата за тържественото отбелязване на 146 години от създаването на Военноморските сили на Република България. Тя се проведе от 4 до 7 август и в нея участваха 7 мъжки и 2 женски отбора – общо над 100 състезатели от формированията на ВМС, ВВМУ и Спортен клуб „Атом“, гр. Козлодуй.

В комплексното класиране при жените отборът на ВВМУ надделя над гостите от СК „Атом“, а при мъжете първи се класираха ВВМУ – Първи отбор, които надделяха над СК „Атом“ и колегите си от ВВМУ – Втори отбор.

Купите за награждаването в Спартакиадата по морски спортове са осигурени от Община Варна. Програмата за тържественото отбелязване на 146 години от създаването на ВМС продължава до неделя – 10 август.

