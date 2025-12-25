Отлични изяви на Мони Николов пред цялото му семейство в Русия
Наша волейболна звезда продължава да изумява.
Световният вицешампион с България Симеон Николов изведе отбора на Локомотив (Новосибирск) до финал за Суперкупата на Русия.
Възпитаниците на Пламен Константинов и Андрей Жеков победиха Динамо (Москва) 3:1 (21:25, 25:20, 25:13, 30:28) в първата полуфинална срещу в Санкт Петербург.
Симеон Николов изигра много силен мач за Локомотив през погледа на почти цялото си семейство.
Да го подкрепят в Санкт Петербург бяха дошли родителите му Мая Николова и Владо Николов, както и сестричката му Дария Николова и брат му Филип Николов.
Симеон Николов реализира 9 точки (2 ас, 3 блока, 80% ефективност в атака -1) и получи най-високата оценка в двубоя 7.1.
Иля Казаченков заби 28 точки (1 ас, 66% ефективност в атака - +17) за победата.Омар Курбанов добави още 15 точки (1 ас, 1 блок, 57% ефективност в атака, 12% перфектно и 44% позитивно посрещане - +9).
Бившият волейболист на родния Монтана Максим Сапожков заби 26 точки (1 ас, 1 блок, 56% ефективност в атака - +14).
Антон Семишев добави още 10 точки (2 аса, 36% ефективност в атака, 10% перфектно и 25% позитивно посрещане - -2).
На финала утре Локомотив (Новосибирск) ще срещне победителя от втората полуфинална среща Зенит (Казан) - Зенит (Санкт Петербург), пише Sportal.bg.
Полуфинал за Суперкупата на Русия:
ДИНАМО (МОСКВА) - ЛОКОМОТИВ (НОВОСИБИРСК) 1:3 (25:21, 20:25, 13:25, 28:30)
ДИНАМО: Павел Панков 2, Максим Сапожков 26, Антон Семишев 10, Денис Богдан 8, Иля Власов 7, Дмитрий Жук 3 - Евгений Баранов-либеро (Максим Белогорцев 1, Константин Тюшкевич, Назар Литвиненко)
Старши треньор: КОНСТАНТИН БРЯНСКИЙ
ЛОКОМОТИВ: СИМЕОН НИКОЛОВ 9, Иля Казаченков 28, Омар Курбанов 15, Александър Маркин 4, Илияс Куркаев 9, Дмитрий Лизик 5 - Сергей Мелкозьоров-либеро (Егор Феоктисов)
Старши треньор: ПЛАМЕН КОНСТАНТИНОВ
Треньор: АНДРЕЙ ЖЕКОВ.
