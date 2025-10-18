Отличник от Английската гимназия респектира Ники Кънчев в Стани богат

Кадър БТВ

Ученикът от Английската гимназия в Пловдив, Божидар Кочанов, спечели 3000 лв. в "Стани богат", като заяви, че сумата ще отиде за вестника на училището му.

По време на играта си, Божидар демонстрира самочувствие и чувство за хумор. На въпроса за 1000 лв. за представител на Преславската книжовна школа той използва жокер 50/50 и логически стигна до верния отговор - Йоан Екзарх. За въпроса за 1500 лв. се затрудни и използва "Помощ от водещия", като Ники Кънчев му даде верния отговор - Кейти Пери. За въпроса за 2000 лв. за Резус фактора, Божидар се консултира с баща си, адвокат Димитър Кочанов, и заедно посочиха верния отговор "Експеримент с маймуни".

След това отговори вярно и на въпроса за 3000 лв. от гръцката митология, като посочи Ариана като тази, която дава на Тезей меч и кълбо конци.

На въпроса за 5000 лв. за български град, носил името Пашмакли, Божидар реши да се откаже, за да запази вече спечелената сума от 3000 лв.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!