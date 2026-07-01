Отложете пътуването: Едра градушка на магистрала "Тракия" и ураганен вятър

Кадър Фб

Отложете пътуването си, ако не е наложително, и изчакайте бурята да отмине

Истински кошмар застигна шофьорите на автомагистрала „Тракия“. В участъка между София и Вакарел се разрази мощна буря, придружена от едра градушка, силен пороен дъжд и ураганен вятър, предаде Флагман.

"Ситуацията на пътя в момента е критична. Огромни локви са заляли изцяло всички платна за движение, превръщайки асфалта в опасна водна пързалка. Няма никаква видимост, придвижването е изключително рисковано", алармират шофьори.

Припомняме, че за днес е обявен жълт код за опасно време почти в цялата страна (без Източна България). Предупреждението е за мощни бури и обилни валежи.

Важни препоръки към всички, които се намират в този участък:

Намалете скоростта драстично – заради залятите платна съществува огромен риск от аквапланинг и загуба на контрол над автомобила.

Увеличете дистанцията – спирачният път в тези условия е в пъти по-дълъг.

Не спирайте в активните платна! Ако видимостта изчезне напълно, отбийте на най-близката отбивка или бензиностанция, за да изчакате преминаването на бурята.

Призоваваме всички водачи да шофират с максимална концентрация, без резки маневри и с включени светлини. Бъдете изключително внимателни!

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!