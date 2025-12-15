Отложиха делото на обвиняем за участие в ОПГ за разпространение на наркотици

Снимка: Булфото

Окръжният съд в Ловеч отложи за утре сутринта делото за мярката за неотклонение на Росен Кръстев – един от седмината обвиняеми за участие в организирана престъпна група за палеж, подкупи, разпространение на наркотици в София и Ловеч, предава БТА. Искането на прокуратурата е задържане под стража.

Разглеждането на мярката беше насрочено за късния следобед в днешния ден, но започна с около час и половина закъснение. Адвокат Румен Константинов заяви в залата, че е бил защитник на Кръстев при предявяване на обвинението. За днешното дело обаче няма пълномощно. Той обяви, че има друг защитник – Юлиян Станков от София, и в него има и писмени доказателства, които трябва да бъдат представени. Колегата Станков ме помоли да предам на съда, че още сутринта ще бъде тук, добави Константинов.

Пред съда Росен Кръстев поиска делото да бъде отложено. „Аз не знам за какво съм тук, не знам в какво съм обвинен“, заяви той.

Съдия Йовка Казанджиева отложи делото с мотива, че всеки има право на защита, а в това заседание не се е явил негов адвокат. Тя насрочи разглеждането на мярката за вторник, 16 декември, от 8:30 ч.

