Отложиха приемането на инвестиционната програма на ВиК - Варна заради липса на кворум

Снимка: Областна администрация - Варна

Извънредното събрание на Асоциация по ВиК Варна, насрочено за миналата седмица - 11 юни, на което трябваше да се обсъди и приеме инвестиционната програма за 2026 година на „Водоснабдяване и канализация Варна“ ООД, се отложи поради липса на кворум. Причината е отсъствието на представител на Общината във Варна, съобщават от Областната администрация в морската столица.

Оттам припомнят, че след като Община Варна има 47,03% дялово участие в Асоциацията, то при липса на техен представител не може да бъде събран кворум за провеждане на събранието. Дали ще се обсъди и приеме инвестиционната програма на ВиК Варна ООД за тази година ще стане ясно на насроченото за 8 юли събрание на Асоциация по ВиК Варна.



Съгласно Закона за водите, асоциацията, чието седалище е в Областна администрация - Варна отговаря за управлението, планирането и изграждането на ВиК системи и съоръжения – публична държавна и публична общинска собственост, и за избора и контрола върху ВиК оператора.

Редактор "Екип на Петел",

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