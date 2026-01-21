Отложиха приемането на максимални цени и пределни надценки на основни стоки и услуги

Булфото

редактор Веселин Златков

Народното събрание прие да бъде даден максималния срок за обсъждане на проектозакона за контрол на цените и надценките за основни стоки и услуги, познат и като закона „Антиспекула”. Така преди второто гласуване, депутатите ще имат 28 дни за предложения и обсъждания по него.

От БСП, които са вносители на проектозакона, направиха алтернативно предложение гласуването да бъде в минималния срок - до три дни. Мнозинството от депутатите обаче предпочетоха да отложат окончателното приемане с почти месец, след като бизнесът остро протестира срещу налагането на ограничения.

