Отложиха решението за разширяване на Синята зона на Шумен

снимка: Vesko Valev, Уикипедия

Общинският съвет отложи решението за разширяване обхвата на Синята зона на Шумен и за въвеждане на абонаментни карти за паркиране на живущите в обхвата й.

Причина за това станаха изказвания на съветници, че в проекта за Наредба за организация на движението на територията на общината не са включени индивидуалните електрически превозни средства, велосипедистите и пешеходците.

Пропуск в наредбата пръв откри Владимир Йолов. Според него е необходимо в документа да се включат индивидуалните електрически средства, както и да се синхронизират с последните законови промени, свързани с тях.

Последваха още мнения от общински съветници, че има и други пропуски в Наредбата. В залата се изказаха и граждани. Автоинструкторът Ангел Ангелов заяви, че са нужни паркинги в центъра, а Недялко Недялков - че с въвеждането на абонаментно платено паркиране ще бъдат нарушени конституционните права на гражданите.

След консултации между политическите партии Общинският съвет взе решение да отложи за октомври разглеждането на Наредбата за организация на движението на територията на общината, предаде Шум бг.

Припомняме, че през юни с решение на Общинския съвет бе прието разширение на обхвата на Синята зона на Шумен, като в нея влязоха над 50 улици и междублоково пространства. То бе върнато от областния управител Катя Иванова като незаконно. По-късно кметът Христо Христов внесе предложението си отново.

С друго свое решение днес съветниците прекратиха заседанието си за днес. Това предложение дойде от няколко общински съветници. Обобщи го Сунай Садък: „Изтощени сме физически и психически след повече от осем часа работа“.

Заседанието на Общинския съвет ще продължи утре.

