Отменен гол и нулево равенство до почивката на мача Белгия - Иран

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При нулево равенство се разделиха на почивката отборите на Белгия и Иран в мач от Световното първенство.

Още в 9-ата минута удар на Де Бройне от вътрешността на наказателното поле бе блокиран, а след това последва добавка на Де Каупер, но Бейраванд внимаваше и спаси, предава Гонг.

В 14-ата минута Иран също можеше да отбележи, след като Канаани се озова на стрелкова позиция, но шутът в средата на вратата бе отразен от Куртоа.

В 26-ата минута Иран изпълни тактически пряк свободен удар и по този начин Мехди Тареми остана сам срещу вратаря, като нападателят завърши прецизно и изпрати кълбото в мрежата. Попадението обаче бе отменено поради засада.

В 44-ата минута Де Каупер опита удар, но стражът на Иран внимаваше и отрази.

Редактор "Екип на Петел",

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