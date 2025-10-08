Отменени полети и закъснения на летищата в САЩ

Пекселс

Спиране работата на американското правителството причинява все по-голям недостиг на авиодиспечери по летищата в страната и води дo отмяна или закъснения на полетите. Те трябва да продължат да работят, но без заплащане.

В изявление на Федералната авиационна администрация се казва, че поради недостига във финансирането има закъснения на полети и недостиг на персонал в цялата система. В понеделник авиодиспечерите на летище "Холивуд Бърбанк" в Калифорния останаха без нито един диспечер близо шест часа. Вчера около 3200 полета в цялата страна бяха отложени. Проблемите с персонала засягат обслужването на летищата в Нюарк, Финикс, Денвър, Лас Вегас и Бърбанк, Нашвил и Чикаго, причинявайки закъснения на полетите от 40 до 60 минути.

Министърът на транспорта Шон Дъфи заяви, че тъй като работата на правителството е спряна 7-ми ден това допълнително натоварва хората и някои вече се обаждат, че са болни. Според него има места, където персоналът е намалял наполовина, предаде БНР.

Националната асоциация на авиодиспечерите, която представлява над 20 000 авиодиспечери, инженери и специалисти по авиационна безопасност, предупреди служителите си, че ако не се явяват на работа може да бъдат уволнени. Авиодиспечерите се считат за основни работници и се очаква да работят без заплащане по време на спиране на работа на правителството.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!