Отменени полети от и за Тел Авив от Летище Варна

Полетите от и за Тел Авив от Летище Варна се преустановени, потвърдиха от аеропорта. Мярката е въведена заради извънредната ситуация в Близкия изток.



До момента са отменени общо 5 полета, 4 на нискотарифната компания Wizzair и 1 полет на местния превозвач Israir. Всички останали полети се осъществяват нормално, а обстановката на Летище Варна към момента е спокойна, пише Varna24.bg.

