Отменените полети на „Търкиш еърлайнс“ до Иран станаха 17

Общо 17 станаха отменените полети на „Търкиш еърлайнс“ (Turkish Airlines) от Турция до Иран заради протестите в страната и последвалата ескалация на напрежението, показва проверка на БТА на сайтовете на основни турски летища. Решението засяга полетите днес (9 януари) и утре (10 януари), а дестинациите, до които авиокомпанията няма да превозва пътници са Техеран, Тебриз и Машхед.

Информацията за полетите към Иран продължава да се променя, показва проверка на БТА на сайта на Истанбулското летище. Освен отмените полети на „Търкиш еърлайнс“, за днес са отменени и полети до Техеран на иранските превозвачи „Табан еърлайнс“ (Taban Airlines), „Сепехран еърлайнс“ (Sepehran Airlines) и „Ата еърлайнс“ (Ata Airlines).

Други четири полета от Истанбул до Техеран обаче все още се очаква да бъдат осъществени. Въпреки ситуацията до иранската столица ще летят иранските авиокомпании „Каспиан еърлайнс“ (Caspian Airlines), „Мераж“ (Meraj), „Кешм“ (Qeshm airlines) и „Ираниан еъртурс“ (Iran Airtours).

Справка в информационната система за полетите на летището в Анкара показва, че днес и утре от турската столица няма планирани по график полети за Техеран.

Макар и да са излетели през изминала нощ обаче няколко самолета не са успели да стигнат до дестинациите, до които летят в Иран, и са се върнали от средата на пътя, отбелязва Франс прес. Сред тях са полети до Техеран, Машад и Шираз.

Турция има обща граница с Иран от 500 километра с три гранично-пропускателни пункта. Към този момент Анкара не е излязла с позиция за ситуацията в Техеран.

