Отмененият гол на Германия взриви футболния свят

Стопкадър БНТ 1

Един от фаворитите за спечелването на Мондиал 2026 Германия претърпя сериозно крушение, отпадайки още на 1/16-финалите. Немците бяха шокирани от Парагвай след изпълнение на дузпи - 4:3 (1:1 в редовното време и след продължения).

Най-коментираната ситуация в мача беше в 102-ата минута, а германците с право се считат за ощетени. Те се радваха след попадението на Йонатан Та с глава, което обаче беше отменено, пише Блиц.

Браун изпълни корнер, а Та отклони с глава топката в мрежата. След преглед с ВАР мароканският съдия Джалал Джайед прецени, че централният защитник на Германия Валдемар Антон е препречил пътя на вратаря Орландо Хил, въпреки че контактът между двамата беше минимален.



Положението взриви социалните мрежи и се превърна в едно от най-коментираните по време на Мондиала. Народът полудя, спорейки има или няма гол. Повечето привърженици на футбола от целия свят смятат, че попадението е неправилно отменено.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!