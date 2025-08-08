реклама

Отменено е бедственото положение в община Любимец и селата Доситеево, Изворово и Коларово

08.08.2025 / 13:47 0

Снимка: Областна администрация Хасково

Отменено е бедственото положение в харманлийските села Доситеево, Изворово и Коларово, както и в община Любимец заради пожара, който се възпламени в понеделник.
 
Огънят беше овладян и локализиран, предава БНР.
 
Вече няма и опасност за хората и имуществото им, посочват от местните администрации. 

Призовават се гражданите да бъдат отговорни при боравене с открит огън и леснозапалими материали.

 

