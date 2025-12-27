Отменено е частичното бедствено положение в Гелеменово

Снимка

Последни новини от наводненото българско село.

Прекратява се частичното бедствено положение в село Гелеменово, съобщиха от община Пазарджик, предаде БТА.

То беше обявено от кмета Петър Куленски на 25 декември поради разкъсване на дигата на река Телки дере следствие на продължителните валежи.

От общината уточняват, че дигата вече е укрепена в компрометираните участъци и са предотвратени по-сериозни последици.

В следващите дни междуведомствена комисия ще продължи да извършва оглед и опис на нанесените щети.

Към момента нивата на реките Телки дере и Елшишка са в рамките на нормалното и няма опасност за жителите на Гелеменово и близките населени места, допълват още от администрацията.

