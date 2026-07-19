Отмениха бедственото положение, обявено заради голямото свлачище в Пампорово

кадър: бТВ

Със заповед на кмета на Смолян Николай Мелемов бедственото положение, обявено на 1 май заради свлачището, което откъсна пътят между Смолян – Пампорово. Като основание за решинието се посочва, че то се отменя след като са отпаднали обстоятелствата, наложили неговото обявяване. Пътят обаче все още остава затворен.

Според кмета на Смолян има разписани правила за бедственото положение и те се спазват. По думите му, не може бедственото положение да стои непрекъснато. То се отменя, след като електроразпределителното дружество е приключило работата по изграждането и включването на второто електрозахранване на Пампорово, предаде "Фокус".

Гладоначалникът се е уверил на място, че всичко е изпълнено. Според кмета Мелемов, отмяната бедственото положение няма да доведе до забавяне на възстановяването на пътя.

През изминалата седмица областният управител Георги Пепеланов посочи, че всички институции и структури продължават да работят за решаване на проблема. Продължава работата на геолози и проектанти. Свлачището все още е активно и се очакват заключенията на специалистите за спешното отводняване на терена и възможния период за вкарване на тежките машини. На свлачището има монтирани и сонди, които следят за активност. Над свлачището има изграден авариен път. може да се използват и обходните пътища през Стойките или през Рожен.

Редактор "Екип на Петел",

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