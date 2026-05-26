Отмениха бедственото положение в област Габрово

Снимка: Областна администрация - Габрово

Считано от 17:00 ч., бедственото положение в областта се отменя със Заповед на областния управител. Това съобщават от местната областна администрация във фейсбук.



Най-критична в инфраструктурно отношение остава ситуацията за община Дряново, където продължават дейностите по възстановяване и обезопасяване на засегнатите обекти.

Като допълнение към обезщетенията от държавния бюджет, в общините Дряново и Севлиево се предвижда и отпускането на помощи от общинските бюджети. В община Севлиево се набират и дарения след координация с отдел „Здравеопазване и социални дейности“ на телефон: 0675 396 216, допълват още от администрацията.

В координация с всички ангажирани институции продължават дейностите по преодоляване на последиците от бедствената ситуация и подпомагането на засегнатите домакинства.

