Отмениха частичното бедствено положение след наводнението в котленското село Тича

Снимки: Фейсбук, К. Каранашев

Кметът на община Котел Коста Каранашев отмени обявеното бедствено положение в село Тича след наводнението, съобщиха от общинската администрация.

Въпреки отмяната на извънредната мярка обстановката в селото остава усложнена, а десетки семейства продължават да се нуждаят от подкрепа за осигуряване на най-необходимото.

Община Котел продължава работата по преодоляване на последствията от бедствието и подготвя мерки за подпомагане на засегнатите домакинства и възстановяване на инфраструктурата.

Предстои свикване на извънредно заседание на Общинския съвет в Котел на 9 юни, на което ще бъдат обсъдени възможностите за допълнителна подкрепа на жителите на Тича и действията за възстановяване на щетите от наводнението.

От Общината посочват, че ще бъде поискано спешно държавно финансиране за възстановяване на засегнатата инфраструктура, включително за укрепване на компрометирани участъци и ремонт на разрушени съоръжения.

Продължават и дейностите по разчистване на засегнатите райони. На терен работят общински служители и доброволци, които подпомагат местните жители. Осигуряват се храна и продукти от първа необходимост за пострадалите семейства и за екипите, ангажирани с възстановителните дейности.

От Община Котел благодарят на институциите, доброволците, дарителите и гражданите, които оказват помощ след бедствието.

Заради интензивни валежи на 4 юни река Черна излезе от коритото си и заля части от село Тича.

Редактор "Екип на Петел",

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