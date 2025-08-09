Отмениха частичното бедствено положение в Харманли и Любимец

снимка: Булфото

Пожарите в Хасковска област са локализирани. Три екипа на пожарната остават на дежурство в Сакар, където огънят изпепели 30 хиляди декара.

Частичното бедствено положение в общините Харманли и Любимец е отменено. Очаква се днес да се отмени и това за селата Елена и Момино в Община Хасково.

Пожарът, който обхвана хиляда декара, също е локализиран. На място остават два екипа на пожарната, предава БНТ.

Максимална степен на готовност за борба с пожари (или екстремален индекс на пожароопасност) е в сила за областите Хасково и Ямбол. Много висока степен на готовност (много голям риск) за останалите области в източната половина от страната и във Видин, Монтана и Плевен. За останалите области е в сила умерено висока степен на готовност (голям риск).

