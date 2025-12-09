Отмениха частичното бедствено положение в Зидарово

кадър: Фейсбук

Отменено е частичното бедствено положение в созополското село Зидарово, пострадало от потопа на 6 декември. Това каза пред БНР Бургас кметът Христо Бардуков.



Днес продължава разчистването на тинята и наносите с техника, в помощ са и доброволците, които са на място пореден ден, посочи той.

Чистим и мием улиците от тинята, защото е сериозна предпоставка за ПТП. Минаха описите от социалните по домовете на хората, които пострадаха от наводнението.

Ден преди бедствието бяхме обявили кампания за украсяване на коледната елха пред кметството, а днес рано сутринта едно семейство дойдоха и закачиха първите коледни играчки на елхата, което означава, че започваме да се връщаме към нормалния ритъм на живот в населеното място.



Много доброволци се отзоваха на призива за помощ. Много съм им благодарен, дори тази сутрин вече разпределихме задачите. Няма бедстващи хора в селото. В пенсионерския клуб ще имаме нужда от нови мебели, защото от водата всичко е унищожено.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!