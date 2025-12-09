Отмениха частичното бедствено положение в Зидарово
кадър: Фейсбук
Отменено е частичното бедствено положение в созополското село Зидарово, пострадало от потопа на 6 декември. Това каза пред БНР Бургас кметът Христо Бардуков.
Днес продължава разчистването на тинята и наносите с техника, в помощ са и доброволците, които са на място пореден ден, посочи той.
Чистим и мием улиците от тинята, защото е сериозна предпоставка за ПТП. Минаха описите от социалните по домовете на хората, които пострадаха от наводнението.
Ден преди бедствието бяхме обявили кампания за украсяване на коледната елха пред кметството, а днес рано сутринта едно семейство дойдоха и закачиха първите коледни играчки на елхата, което означава, че започваме да се връщаме към нормалния ритъм на живот в населеното място.
Много доброволци се отзоваха на призива за помощ. Много съм им благодарен, дори тази сутрин вече разпределихме задачите. Няма бедстващи хора в селото. В пенсионерския клуб ще имаме нужда от нови мебели, защото от водата всичко е унищожено.
За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!