реклама

Отмениха частичното бедствено положение в община Ардино

30.11.2025 / 15:00 0

Снимка: Община Ардино

Кметът на община Ардино - инж. Изет Шабан, отмени частичното бедствено положение. То беше въведено на 28 ноември вследствие на проливните дъждове, започнали още предния ден. 

Мярката се отнасяше за шест населени места – Русалско, Любино, Латинка, Аврамово, Песнопой и Сполука.

Причината за въвеждането ѝ беше заливането на железобетонния мост над река Арда в района на село Китница – единствената пътна връзка към тези села. 

След спадане на нивото на водата преминаването през моста отново е възможно и достъпът до населените места е напълно възстановен, съобщават от Община Ардино.

Мостът е част от републиканската пътна мрежа и има ключово значение за свързаността на местните жители.

 

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
Коментирай чрез Facebook

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2025 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама