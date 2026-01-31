Отмениха частичното бедствено положение в община Ардино

Снимка: Община Ардино

Кметът на община Ардино - инж. Изет Шабан, отмени частичното бедствено положение, въведено вчера - 30 януари. То беше обявено вследствие на обилните валежи, паднали в дните от 26 до 29 януари на територията на общината.

Мярката се отнасяше за шест населени места – селата Русалско, Любино, Латинка, Аврамово, Песнопой и Сполука.

Причина за въвеждането ѝ беше заливането на железобетонния мост над река Арда, разположен на републикански път в района на село Китница, който представлява единствената пътна връзка към тези населени места.

След спадане на нивото на водата преминаването през моста отново е възможно, като достъпът до засегнатите села е напълно възстановен, съобщават във фейсбук страницата си от Община Ардино.

Мостът е от съществено значение за транспортната свързаност и за нормалното протичане на ежедневието на жителите на шестте населени места.

