Отмениха частичното бедствено положение в община Ардино
Снимка: Община Ардино
Кметът на община Ардино - инж. Изет Шабан, отмени частичното бедствено положение, въведено вчера - 30 януари. То беше обявено вследствие на обилните валежи, паднали в дните от 26 до 29 януари на територията на общината.
Мярката се отнасяше за шест населени места – селата Русалско, Любино, Латинка, Аврамово, Песнопой и Сполука.
Причина за въвеждането ѝ беше заливането на железобетонния мост над река Арда, разположен на републикански път в района на село Китница, който представлява единствената пътна връзка към тези населени места.
След спадане на нивото на водата преминаването през моста отново е възможно, като достъпът до засегнатите села е напълно възстановен, съобщават във фейсбук страницата си от Община Ардино.
Мостът е от съществено значение за транспортната свързаност и за нормалното протичане на ежедневието на жителите на шестте населени места.
