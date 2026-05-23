Отмениха честванията за 24 май и във Велико Търново

От тази нощ, поради лоши метеорологични условия и обилни дъждове, е преустановено движението на влаковете по 4-та жп линия в участъка Дряново - Царева ливада - Трявна - Плачковци.

В междугарието Царева ливада - Трявна се е активизирало свлачище. Върху железния път има скална маса, паднал е стълб, скъсана е контактната мрежа и липсва напрежение, предава Булфото.



Гара Дряново е наводнена и е преустановено движението през нея.

От 09:38 ч. е преустановено движението на влаковете в междугарието Трявна - Плачковци също поради паднала скална маса.

На място са изпратени аварийни екипи на ДП Национална компания „Железопътна инфраструктура”.

Поради усложнената метеорологична и пътна обстановка, която към момента затруднява осигуряването на алтернативен превоз в засегнатия участък, временно се преустановява продажбата на билети за пътуване в участъка Велико Търново – Плачковци до възстановяване на нормалното движение и транспортната достъпност в района.

