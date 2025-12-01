Отмениха електронен фиш от 800 лева на моторист, карал със 120 по път с ограничение 80

снимка: МВР, архив

Районният съд в Пловдив отмени електронен фиш от 800 лева, издаден на моторист за превишена скорост на пътя Пловдив – Асеновград, заради абсурдни противоречия около издаването му.

Случаят се отнася до мотоциклет „Хонда ГЛ 1800“, заснет на 8 юли 2024 г. на път II-86 между Пловдив и Асеновград, предава trafficnews.bg. Автоматизираното устройство за видеоконтрол Multa Radar заснело превишението, но на снимките ясно се виждали два пътни знака – за 90 км/ч и за 80 км/ч. Въпреки това, той бил санкциониран с електронен фиш за движение с 122 км/ч при ограничение 80 км/ч., след което обвалвал в съда.

Според съдебния състав мотоциклетът все още не бил достигнал знака за 80 км/ч, когато е измерена скоростта, което поставя под въпрос дали глобата е обоснована.

Освен това в обхвата на радара имало и друго превозно средство – автобус, но липсвали данни за индивидуализиране на заснетия обект. Според магистратите това поражда обосновани съмнения дали измерената скорост действително е била на мотоциклета или на автобуса, който е бил пред него.

В своето решение съдът подчертава, че административният орган не е доказал идентичността между измерената скорост и конкретния мотор, което прави нарушението недоказано и електронният фиш незаконосъобразен. По тази причина решението било отменено.

В този случай МВР трябва да заплати и сумата от 400 лева на подсъдимия за направените адвокатски разноски.

Решението не е окончателно и може да се обжалва пред административния съд в Пловдив.

