Отмениха евакуацията на русенското село Николово

Снимки: Община Русе

След днешното съвещание на оперативната група от щаба за защита при бедствия на Община Русе, което бе ръководено от кмета Пенчо Милков, бе взето решение да се отмени евакуацията на част от жителите на село Николово, живущи на 150 м от двата бряга на река Сараджийска. Това съобщават от местната община.

Въведената мярка бе променена на повишена опасност за евакуация за срок от 72 часа на жителите на района.

За град Мартен мярката за повишена готовност за евакуация е удължена със 72 часа, а за Сандрово мярката отпада, добавят още от Община Русе.

За жителите на трите населени места бе активирана системата BG-Alert.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!