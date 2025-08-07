Отмениха гол на Левски срещи Сабах

кадър: Диема Спорт

Левски и Сабах играят при 0:0 в първи мач от третия квалификационен кръг на Лигата на Конференциите. Стадион "Георги Аспарухов" е препълнен и "сините" се радват на сериозна подкрепа.

Победителят от битката между Левски и Сабах ще се изправи срещу нидерландския АЗ Алкмаар или Вадуц от Лихтенщайн в последния плейофен кръг. Който успее да надделее ,ще се класира за основната фаза на турнира.

Наставникът на "сините" Хулио Веласкес стартира на вратата със Светослав Вуцов и пред него в защита Алдаир, Кристиян Димитров, Кристиян Макун и Майкон. В халфовата линия са Асен Митков и Гашпер Търдин, а пред него ще е Евертон Бала. По фалнговете ще действат Радослав Кирилов и Марин Петков, а на върха на атаката ще е Мустафа Сангаре.

Гостите ще разчитат най-сериозни проблеми на Вуцов да създава голаджията Джой-Ланс Микелс, който е човекът във форма при азерите и има два хеттрика в последните три евромача на Сабах.

След равностойно начало първата опасност бе в полза на Левски. Петков стреля точно от фаул, но вратарят на гостите изби в ъглов удар.

В средата на полувремето Сабах имаше добра ситуация за попадение, след като Джеси Секидика се освободи от двама защитници на "сините", но ударът му мина покрай гредата на Вуцов.

Малко преди края на първата част Търдин стреля много силно от дистанция, но вратарят на гостите изби с върха на пръстите си. Азерите отговориха с точен удар на Боян Летич, но без проблеми за Вуцов, който улови топката.

В началото на втората част попадение за Левски бе отменено. Появилият се след почивката Карл Фабиен получи топката по левия фланг и центрира прострелно по земя, а Търдин засече кълбото във вратата. Страничният рефер обаче веднага вдигна флага за засада за подаването към бившия играч на Славия и след това ВАР потвърди решението му.

ЛЕВСКИ 0:0 САБАХ

ЛЕВСКИ: 92. Вуцов, 21. Алдаир, 50. Димитров, 4. Макун, 3. Майкон, 10. Митков, 18. Търдин, 17. Бала, 88. Петков, 99. Кирилов, 12. Сангаре

САБАХ: 92. Покатилов, 5. Дашдамиров, 3. Солвет, 40. Ногейра, 80. Зедадка, 13. Лепиница, 22. Улд Халед, 7. Летич, 70. Секидика, 18. Шафранко, 20. Микелс

