Отмениха карантината на круизния кораб, наложена след съмнение за норовирус

Френските власти разрешиха на пътниците без симптоми да напуснат британски круизен кораб, след като беше установено, че причината за масовото неразположение е стомашно-чревен вирус. Случаят възникна след смъртта на възрастен мъж от инфаркт на борда.

По-рано властите наложиха изолация за над 1700 пътници и членове на екипажа на кораба, но подчертаха, че няма връзка със съмнителното огнище на хантавирус на нидерландския круизен кораб „MV Hondius“, при което се предполага, че са загинали трима души. Изследванията потвърдиха, че огнището на кораба „Ambition“, акостирал в пристанището на Бордо в Западна Франция, представлява „стомашно-чревна инфекция с вирусен произход“, съобщиха местните власти и регионалната здравна агенция.

По данни на институциите няма тежки случаи, а хората без симптоми вече могат да слязат на сушата. Заразените обаче трябва да останат изолирани на борда.

Първоначално тревога предизвика новината, че 92-годишен британски пътник е починал на кораба, докато десетки други са страдали от стомашни проблеми. Здравните власти обаче уточниха, че мъжът е получил инфаркт и смъртта му вероятно не е свързана със заболяванията на борда, предаде БГНЕС.

От понеделник насам около 80 души на кораба са проявили симптоми на остра храносмилателна инфекция. Властите обясниха, че ограничителните мерки са въведени от предпазливост и за да се избегне паника на фона на международното безпокойство около случая с хантавируса, предаде Бтв.

Корабът „Ambition“, управляван от британската компания Ambassador Cruise Line, пристигна в Бордо с 1233 пътници, основно от Великобритания и Ирландия, както и 514 души екипаж. Круизният кораб е отплавал от Шетландските острови на 6 май, спрял е в Белфаст и Ливърпул, а след Бордо е трябвало да продължи към Испания.

