Отмениха оправдателна присъда на двама мъже, причинили смъртта на моряк

Варненският апелативен съд отмени оправдателната присъда на Окръжен съд – Варна по отношение на капитана и старши помощник-капитана на кораб за причиняването на смъртта на фитер по време на ремонтни дейности и огневи работи. Въззивната инстанция призна Н. С. и Д. П. за виновни в това, че на 28 октомври 2018 г. поради немарливо изпълнение на правнорегламентирана дейност, представляваща източник на повишена опасност, са нарушили правилата за предотвратяване на пожари и за предоставяне на лични предпазни средства, в резултат на което е настъпила смъртта на колегата им А. А. и е причинена средна телесна повреда на П. Ц.

Капитанът бе осъден на 8 месеца лишаване от свобода, изпълнението на което е отложено с 3-годишен изпитателен срок. Д. П. е санкциониран с 9 месеца лишаване от свобода, отложено с изпитателен срок от 3 години. На двамата е наложена глоба в размер на по 500 лв. Те трябва солидарно да заплатят обезщетения за претърпените неимуществени вреди общо от 250 хиляди лв. на двамата наследници на загиналия и 40 хиляди лв. на пострадалия.

Делото пред горната инстанция бе образувано след постъпил протест от прокуратурата и жалби от частните обвинители и граждански ищци. Апелативният със счете, че причината за възникването на пожара и бурното му развитие е останала неизяснена в първоинстанционното производство. Това наложи повторен разпит на двама свидетели, участвали в работите. Назначена бе и комплексна съдебно-техническа експертиза, изготвена от специалисти по корабна техника, по пожарна безопасност и инженер-химик. Следствените действия разкриха факти, различни от тези, до които е стигнал първоинстанционният съд.

Като капитан на кораба, Н. С. бил отговорен за живота на екипажа, а старши помощникът - за противопожарната безопасност и правилата за безопасни условия на труд. Починалият А. А. и пострадалият П. Ц. били с длъжност „ремонтчик-фитер“. В края на октомври 2018 г. корабът бил в корабостроителна компания във Варна за ремонт. П. Ц. самоволно решил да свърже шланг с въздух под налягане към заводската система, но вместо това го свързал с инсталация с кислород.

За часове на мястото се натрупало значително количество кислород. Даниел измерил наличието на опасни газове, но само в горните нива на кораба, а не най-долу, където бил кранът и където фитерите трябвало да извършат нагряване. Дрехите на двамата работници се пропили с кислород. При нагряването с оксижен, частица от загрята ръжда попаднала върху дрехите на А. А. Последвало бурно възпламеняване. Термична травма и изгаряния предизвикали смъртта му. П. Ц. също обгорял, но успял да излезе.

Едва в производството пред апелативната инстанция се изясни, че към долната част на кораба бил подаден кислород, а не сгъстен въздух. Именно насищането на помещението и облеклото на двамата фитери с този газ е станало причина за възпламеняването.

Съобразно тези факти, съдебният състав стигна до извода, че двамата подсъдими са осъществили престъплението, за което са били обвинени. Деянието е извършено при изпълнение на правнорегламентирана дейност, която представлява източник на повишена опасност - ремонтни дейности и огневи работи на борда на кораб.

Международни актове, закони и наредби на българската държава и правилници на компанията, наела кораба, регламентират безопасността в корабоплаването и работата с огън и ремонт. С нарушаването на част от правилата и с недостатъчната оценка на риска от възникване на пожар, двамата подсъдими са извършили престъплението. Те не са взели достатъчни предпазни мерки срещу наличието на атмосфера, обогатена на кислород.

Подценяването на този риск е довело и до второто нарушение – двамата работници не използвали нужните лични предпазни средства и специално работно облекло. Старши помощник-капитанът допуснал и трето нарушение – не проверил долната част на кораба за газове, което било негова отговорност.

Всички тези нарушения са в причинно-следствена връзка с възникването на пожара, неговото буйно и неконтролирано развитие и причиняването на

смъртта на А. А. и телесната повреда на П. Ц.



Съдът определи наказанията на подсъдимите като прие многобройни и изключителни смекчаващи отговорността обстоятелства – в този случай и най-лекото наказание, предвидено в закона, би било прекомерно. Съобразени бяха чистото съдебно минало, добрите данни за двамата подсъдими, безупречната им работа в компанията, наела кораба, както и изтеклия период от датата на деянието. Като изключително смекчаващо вината обстоятелство бе оценено поведението на пострадалия фитер.

Инцидентът е предизвикан и в резултат на неговото действие – да включи шланг не към системата със сгъстен атмосферен въздух, а с кислород. Така той е съпричинил настъпването на смъртта на своя колега и собствените си травми. Поради тези причини целите на наказанието могат да се постигнат с института на условното осъждане, заключи Варненският апелативен съд.

Присъдата подлежи на обжалване и протест пред ВКС.

