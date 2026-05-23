Отмениха празнично шествие в Дряново заради наводненията

снимка: Община Дряново, фейсбук

Заради наводненията и обявеното бедствено положение, празничното шествие в Дряново се отменя. Това съобщават от Общината.

Въпреки това НЧ "Развитие-1869" ще проведе своя концерт от 11:00ч, предава Фокус.

Остава и изпращането на абитуриентите от 18:00ч. От Общината съобщават, че при дъждовно време, то ще се проведе в Ритуалната зала.

Пропомняме, че днес бе обявено бедствено положение в цялата област Габрово.

