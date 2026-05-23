Отмениха празничното шествие по повод 24 май в Горна Оряховица

В Горна Оряховица се отменя празничното шествие по повод 24 май, с участието на деца и ученици от цялата община, учители, просветни и културни дейци, съобщиха от пресцентъра на общинската администрация. Решението е превантивно, заради сигурността на децата, както и по-голямо спокойствие за родителите, във връзка с усложнената след проливните валежи обстановка.

Сутрешното шествие е единственото събитие, което отпада от предвидените прояви за 24 май. По предварително обявената програма, в Изложбени зали „Недялко Каранешев“ ще се състои връчването на наградите „Млада Горна Оряховица“, които се присъждат за изключителни постижения на горнооряховски ученици. В изложбените зали ще се проведе и традиционната среща на кмета с културните и просветни дейци. Както е планирано, на площад „Георги Измирлиев“ ще има и церемония по тържественото изпращане на абитуриентите от училищата в общината.

По-рано днес беше обявено бедствено положение в Долна Оряховица и село Първомайци, припомня БТА. Предприети бяха неотложни възстановителни работи в засегнатите участъци – Александровския мост при село Първомайци над река Янтра, както и по улиците „Бузлуджа“, „Червен бряг“ и „Сан Стефано“ в град Долна Оряховица.

