Отмениха решения на Министерския съвет

Снимка: Министерски съвет

Със свое решение правителството отмени няколко решения - Решение № 783 на Министерския съвет от 13 ноември 2025 г. за одобряване на Стратегия за управление на държавния дълг за периода 2026 - 2028 г., Решение № 864 на Министерския съвет от 9 декември 2025 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2026 г. и Решение № 865 на Министерския съвет от 9 декември 2025 г. за утвърждаване на нормативи за час програма на Българската национална телевизия и Българското национално радио за 2026 г.

Отмяната им се налага заради сложната политическа обстановка и невъзможността Народното събрание да приеме бюджетните закони за 2026 г. до края на настоящата година, както и предвид приемането на Закона за събирането на приходи и извършването на разходи през 2026 г. до приемането на Закона за държавния бюджет на Република България за 2026 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2026 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2026 г. от Народното събрание, съобщават от МС.

До приемането на Закон за държавния бюджет на Република България за 2026 г. бюджетните взаимоотношения между бюджетите на общините, БНТ, БНР и централния бюджет ще се уреждат при спазването на разпоредбите на Закона за събирането на приходи и извършването на разходи през 2026 г. до приемането на Закона за държавния бюджет на Република България за 2026 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2026 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2026 г.

